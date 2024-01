Le vittime sono un uomo di 63 anni e una donna di 43 anni. Indagano i carabinieri per ricostruire l'accaduto

Una coppia di coniugi è stata ritrovata senza vita nella propria abitazione ad Agropoli, in provincia di Salerno: sono un uomo di 63 anni e la moglie di 43 anni, l’ipotesi è che l’uomo abbia ucciso la donna e poi si sia suicidato. Secondo quanto apprende LaPresse, il medico legale è da poco arrivato nell’abitazione dei due. A chiamare i soccorsi è stata la madre della donna che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia. Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Agropoli per ricostruire l’accaduto.

Avrebbe ucciso la moglie a coltellate e dopo si sarebbe tolto la vita il 63enne trovato senza vita, assieme alla donna, 43 anni, nella loro abitazione ad Agropoli, in provincia di Salerno. Stando alle prime ricostruzioni, il 63enne avrebbe ucciso la moglie al culmine di una lite. L’omicidio-suicidio è avvenuto intorno alle 8 di stamani. La coppia lascia una figlia di 13 anni. Non è ancora chiaro se al momento dell’omicidio-suicidio la minorenne fosse in casa. Sono tuttora in corso i rilievi del medico legale. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia dei carabinieri di Agropoli.

