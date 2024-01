A trovare i due corpi una vicina di casa. In corso i rilievi dei Carabinieri

Dramma familiare a Saronno, nel Varesotto, dove un uomo di 54 anni ha prima ucciso la madre per poi togliersi la vita impiccandosi. A ricostruirlo i carabinieri della compagnia di Saronno che sono intervenuti dopo che una vicina di casa ha trovato il corpo della donna nella camera da letto e quello dell’uomo impiccato nella stessa stanza: alla radice della tragedia, secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, le condizioni di salute della donna, dovute all’età, e l’esasperazione del figlio che viveva con lei. I carabinieri e il personale del 118 sono entrati nella casa dove i due vivevano: in corso i rilievi a opera del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Varese. È stata disposta l’autopsia su entrambi i corpi per accertare le cause dei decessi e risalire al momento in cui sono avvenuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata