Nessuna lesione per il guidatore, mentre la macchina è distrutta

Un’auto ha preso improvvisamente fuoco questa mattina a Sassari, nel sottopasso di Santa Maria, alla periferia della città. Alla guida un uomo anziano, che è riuscito a uscire dal veicolo e mettersi in salvo. Il rogo, avvenuto intorno alle 10:15, ha di fatto distrutto l’utilitaria. Sul posto sono intervenuti subito sia la polizia locale che i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. L’uomo non ha registrato alcuna lesione. Molti i disagi per il traffico. Le cause del rogo potrebbero essere imputabili a motivi tecnici.

