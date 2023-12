Il rogo si è originato nella camera da letto. L'abitazione è stata seriamente danneggiata

Un novantenne disabile e la figlia sono salvi per miracolo dopo un incendio che ha investito il loro appartamento a Sassari. Una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale del capoluogo turritano, infatti, è intervenuta questa notte, alle 3.30 circa, per un incendio all’interno di una abitazione in via Magellano. L’incendio, originatosi nella camera da letto, ha sviluppato una densa nube di fumo. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno tratto in salvo i due. L’anziano è stato poi trasportato al pronto soccorso per controlli dall’ambulanza del 118 accorsa sul posto. L’appartamento è stato seriamente danneggiato. Sono in corso tutti gli accertamenti circa le cause che hanno scatenato il rogo all’interno dell’abitazione: potrebbe essere stata una stufa elettrica, che potrebbe aver preso fuoco a causa di un malfunzionamento, ma non si escludono altre cause.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata