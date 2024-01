Potrebbero essere stati recuperati da collezioni che riguardavano la seconda guerra mondiale

Confezionate con i prodotti invenduti delle edicole: potrebbe essere l’ipotesi più probabile per le calze della Befana distribuite ai bambini dal Comune di Capistrello (L’Aquila) in cui sono stati trovati gli stemmi della X flottiglia Mas, formazione militare della Repubblica Sociale Italiana. Probabilmente i simboli sono stati recuperati da alcune collezioni invendute delle edicole che riguardano la seconda guerra mondiale. La ditta che ha fornito le calze, preconfezionale, all’associazione Magicabula, per la distribuzione del 5 gennaio, è della provincia di Caserta. La vicenda potrebbe essere definita da un tribunale dato che l’amministrazione comunale di Capistrello e la presidente dell’associazione Magicabula, Anita D’Elia, hanno annunciato azioni legali.

