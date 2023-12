Le immagini della protesta nella Galleria Vittorio Emanuele

Blitz di Ultima Generazione a Milano. Un gruppo di persone ha gettato della tinta arancione sull’albero di Natale di Gucci, allestito nella Galleria Vittorio Emanuele. In seguito sono stati portati via dalle forze dell’ordine. Gli attivisti climatici della campagna ‘Fondo Riparazione’ fanno sapere in una nota che il gesto è una forma di protesta contro una “un’azienda che fattura 10 miliardi l’anno, dà un milione in beneficenza e intanto continua ad alimentare un sistema di lusso e di consumo che sta decretando la nostra condanna a morte”. “L’albero di Gucci oltre ad essere stato ampiamente criticato, è simbolo di un stile di vita totalmente insostenibile. Un stile di vita scandaloso davanti al divario economico in Italia” e “invece di concedere il prezioso spazio della Galleria Vittorio Emmanuele ad una multinazionale del lusso, alimentando cosi la chimera del consumismo il Comune di Milano potrebbe usare questo luogo a favore di iniziative sociali o istruttive per tutta la popolazione”, scrivono. “Viste le varie polemiche, chiediamo al Sindaco Sala se intende usare i soldi di questo ‘Gift of love’ per sostenere le persone a basso reddito o per nuovi progetti inutili”.

