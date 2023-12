I militanti della campagna 'Fondo Riparazione' si sono anche 'incollati' le mani a terra

Blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione che questa mattina a Milano hanno colorato di arancione l’Albero di Gucci nella Galleria Vittorio Emanuele. I militanti si sono anche ‘incollati’ le mani a terra e sul posto sono giunte le forze dell’ordine. Gli attivisti della campagna ‘Fondo Riparazione‘ fanno sapere in una nota che il gesto è una forma di protesta contro una “un’azienda che fattura 10 miliardi l’anno, dà un milione in beneficenza e intanto continua ad alimentare un sistema di lusso e di consumo che sta decretando la nostra condanna a morte“.

“L’albero di Gucci – proseguono – oltre ad essere stato ampiamente criticato, è simbolo di un stile di vita totalmente insostenibile. Un stile di vita scandaloso davanti al divario economico in Italia” e “invece di concedere il prezioso spazio della Galleria Vittorio Emmanuele ad una multinazionale del lusso, alimentando cosi la chimera del consumismo – scrivono – il Comune di Milano potrebbe usare questo luogo a favore di iniziative sociali o istruttive per tutta la popolazione“. “Viste le varie polemiche, chiediamo al Sindaco Sala – aggiungono – se intende usare i soldi di questo ‘Gift of love’ per sostenere le persone a basso reddito o per nuovi progetti inutili”.

Anticipando le polemiche e probabili strascichi penali che seguiranno il blitz in centro a Milano, Ultima Generazione afferma che “non esiste protesta convenzionale che abbia avuto successo, è per questo che usiamo la disobbedienza civile non violenta”. “Ultima Generazione è molto di più di un gruppo di persone che bloccano le strade o colorano un monumento – concludono -: è un progetto concreto di nuova democrazia, che si fonda proprio sul riprendere la responsabilità di agire in prima persona come cittadini, a maggior ragione perché chi ci rappresenta ci mette in carcere anziché rispondere alla nostra richiesta di prendersi cura di chi è più fragile ed indifeso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata