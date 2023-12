La protesta, di 24 ore, coinvolge anche veterinari

Possibili disagi nella sanità per lo sciopero di 24 ore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale per l’intera giornata (dalle ore 00:00 alle ore 24:00). L’astensione dal lavoro è stata proclamata da Aaroi-emac, Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr), Fvm – federazione veterinari e medici e Csl medici, ed è “un appuntamento fondamentale coordinato nelle iniziative di mobilitazione e di protesta per ottenere adeguati emendamenti alla manovra 2024 con precise richieste”.

A rischio, informa una nota, “con paralisi delle sale operatorie e fino a 25mila interventi chirurgici in elezione saltati, dei percorsi prechirurgici, degli ambulatori di terapia del dolore e di tutte le consulenze differibili”.

A partire dalle 11 è in programma un presidio davanti al Ministero della Salute (Lungotevere Ripa), a Roma alla presenza dei presidenti/segretari nazionali delle sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero.

