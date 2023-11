Una dottoressa, Francesca Macrí, è stata uccisa nel Reggino a colpi di arma da fuoco. La donna si trovava in auto con il marito, anche lui medico. Stavano rientrando dopo il turno di notte in Guardia medica e nella strada Sp02 che porta da Santa Cristina a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, sono stati avvicinati. Per la donna, originaria di Seminara, non c’è stato nulla da fare mentre l’uomo ha riportato una lieve ferita al braccio. Le indagini della polizia sono in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata