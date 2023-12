La vittima si chiama Rossella Cominotti, di Cremona. L'uomo, 57 anni, è stato rintracciato dai carabinieri in Toscana

Lungo interrogatorio davanti agli inquirenti per Alfredo Zenucchi, che ha confessato di aver ucciso la moglie Rossella Cominotti. “Volevamo farla finita. Prima dovevo uccidere lei, poi mi sarei tolto la vita io. Ma alla fine non ce l’ho fatta”, ha detto il 57enne alle forze dell’ordine.

La donna, di 53 anni, è stata trovata morta la mattina dell’8 dicembre nella camera di un piccolo hotel a Mattarana, nello Spezzino. Il marito è stato rintracciato dopo cinque ore di ricerche non lontano da Aulla, in Toscana, ed è stato fermato dai carabinieri.

La mattina dell’8 dicembre

Di prima mattina il marito era uscito dall’hotel da solo, poi si era allontanato dalla struttura a bordo della sua auto, una C3 bianca, che è stata fermata ore più tardi ad un posto di blocco, uno dei tanti che erano stati allestiti nel corso delle ricerche del 57enne che hanno coinvolto le forze dell’ordine della provincia e delle regioni confinanti. Sono ancora da ricostruire dinamica e circostanze del decesso di Cominotti.

Sangue e ferite sul corpo, provocate con ogni probabilità da un’arma da taglio, hanno fatto scattare immediatamente le indagini. Nella piccola locanda affacciata sulla via Aurelia, che si arrampica dall’entroterra al passo del Bracco, sono arrivati i carabinieri: prima quelli delle stazioni limitrofe e poi il nucleo investigativo di La Spezia che ha effettuato i primi rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza.

Scomparsi da una decina di giorni

La coppia – entrambi lombardi e da un anno gestori di un’edicola nella zona di Bonemerse (vicino a Cremona) – aveva prenotato una stanza fino all’8 dicembre. Ma è emerso in breve tempo come di marito e moglie nessuno avesse più avuto notizie da almeno una decina di giorni. Edicola chiusa, telefoni spenti, l’allarme era partito da una parente che aveva anche segnalato via Facebook la scomparsa dei due chiedendo aiuto nelle ricerche.

