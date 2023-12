È una 53enne originaria di Cremona, sul suo corpo ferite da arma da taglio

Il cadavere di una donna è stato ritrovato stamattina all’interno di una camera d’albergo a Mattarana, nello spezzino. Sul corpo della donna sono state trovate ferite che sarebbero compatibili ad un primo esame con un’arma da taglio o altro oggetto contundente. La vittima, una 53enne originaria di Cremona, si trovava all’interno della struttura da alcuni giorni insieme al marito che al momento risulta irreperibile.

Ci serca una Citroen C3 bianca

Sul posto i carabinieri per i rilievi e per le ricerche dell’uomo, in corso in tutta la zona. Su tutto il territorio della provincia e anche fuori regione estese le ricerche dell’uomo che questa mattina avrebbe lasciato l’albergo prima del ritrovamento del corpo senza vita della moglie. Si cerca un’auto bianca, una Citroen C3.

