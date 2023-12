Venne condannato per l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007

La procura di Viterbo aveva chiesto gli arresti domiciliari, ma il Gip del tribunale di Viterbo ha emesso per Rudy Guede, il 36enne cittadino ivoriano condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel novembre del 2007, la misura cautelare del braccialetto elettronico con il divieto di avvicinamento fino a 500 metri dalla parte offesa. Nei suoi confronti, gli inquirenti contestano i reati di maltrattamenti, violenza e lesioni personali commessi nei confronti di una ragazza di 23 anni che era stata la sua compagna.

La misura cautelare gli è stata notificata dalla Squadra Mobile di Viterbo che gli ha applicato il braccialetto elettronico.

