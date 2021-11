Era stato condannato per concorso in omicidio e violenza sessuale per la morte di Meredith Kercher

Rudy Guede, condannato per concorso in omicidio e violenza sessuale per la morte di Meredith Kercher, è libero. Lo conferma a LaPresse il suo legale, l’avvocato Fabrizio Ballarini, precisando che è già arrivato il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Viterbo e, a seguire quello di scarcerazione della Procura di Milano, che era competente. Guede è stato scarcerato intorno alle 12.

“E’ stata una vicenda che lo ha segnato e che lo ha cambiato: per come l’ho conosciuto io dal carcere, ritengo sia cambiato in meglio”, ha detto a LaPresse il legale di Rudy Guede, l’avvocato Fabrizio Ballarini. “Prova ne è – prosegue – anche il fatto di aver fatto un percorso di riabilitazione e rieducazione eccellente tanto che, ogni volta che abbiamo presentato richiesta di benefici, gli sono sempre stati riconosciuti”. “Guede – specifica l’avvocato – “era molto tranquillo” quando gli sono stati notificati i provvedimenti. “Ora tornerà a occuparsi di malati a Viterbo, che è la sua attuale occupazione e la sua fonte di reddito”.

2 NOVEMBRE 2007 – Il delitto di Meredit Kercher (FOTOGALLERY)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata