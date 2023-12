I fatti sono avvenuti vicino al bivio per Tertenia, in Ogliastra

Questa mattina si è verificato un assalto a un furgone portavalori sulla statale 125 in Sardegna, vicino al bivio per Tertenia in Ogliastra, in provincia di Nuoro. Durante l’azione dei malviventi sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco e delle automobili usate per il colpo prima della fuga sono state incendiate. Una densa colonna di fumo si è alzata sulla statale, che al momento è stata bloccata dalle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Jerzu e il personale del 118. Un altro episodio simile, con l’assalto a un portavalori, si è verificato sulla A4 questa mattina.

