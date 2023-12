Il tentativo non è andato a segno. Non ci sono feriti, malviventi in fuga

Hanno tentato di rapinare un furgone portavalori, intorno alle 6.30, mettendo un tir di traverso sulla A4 Milano-Torino nel territorio della provincia di Novara, tra Piemonte e Lombardia. Entrambe le corsie di marcia sono state interessate dal tentativo di rapina. I rapinatori hanno provato a bloccare il portavalori con il tir di traverso e riversando sulle carreggiate chiodi triangolari, così da ostacolare da parte del furgone una possibile fuga. Al momento l’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni e sono in corso i rilievi da parte della scientifica. La rapina non è andata a segno né vi sono feriti. I rapinatori sono al momento in fuga. Le indagini sono affidate dalla Polizia stradale di Novara.

Nuoro, assalto a portavalori: spari in strada e auto in fiamme

Questa mattina si è verificato inoltre un altro assalto a un furgone portavalori, in questo caso sulla statale 125 in Sardegna, vicino al bivio per Tertenia in Ogliastra, in provincia di Nuoro. Durante l’azione dei malviventi sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco e delle automobili usate per il colpo prima della fuga sono state incendiate. Una densa colonna di fumo si è alzata sulla statale, che al momento è stata bloccata dalle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Jerzu e il personale del 118. Un altro episodio simile, con l’assalto a un portavalori, si è verificato sulla A4 questa mattina.

