Il Pontefice in un video messaggio ringrazia l'istituzione del 'Padiglione della Fede' alla conferenza Onu sui cambiamenti climatici

Papa Francesco ha fatto un appello nella lotta al cambiamento climatico e ha ringraziato la Cop28, organizzata a Dubai dalle Nazioni Unite. “Grazie perché per la prima volta avete istituito un padiglione religioso nell’ambito di una Cop. Grazie perché questo testimonia la volontà di lavorare insieme. In questo momento il mondo ha bisogno di alleanze che non siano contro qualcuno ma a favore di tutti. È importante che le religioni, senza cadere nella trappola del sincretismo, diano il buon esempio lavorando insieme non per i propri interessi o per quelli di una parte ma per gli interessi del nostro mondo. Tra questi, i più importanti sono oggi la pace e il clima”, ha detto il Pontefice in un videomessaggio, rivolgendosi ai partecipanti all’inaugurazione del primo ‘Padiglione della Fede’. L’idea alla base era quella di creare uno spazio che unisse i rappresentanti religiosi e le comunità che sostengono la lotta al cambiamento climatico per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

