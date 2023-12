A novembre le ultime minacce, era stato scarcerato nel 2022

Un uomo italiano residente in provincia di Monza è stato arrestato dalla Polizia per atti persecutori contro l’ex moglie e la figlia minorenne, atti aveva già subito due condanne e un periodo di carcerazione, terminata nel gennaio 2022. L’uomo, che non si rassegnava alla fine della relazione, una volta scarcerato aveva ripreso a contattare in maniera ossessiva l’ex moglie e a rivolgerle minacce sia direttamente che tramite la figlia minorenne, alla quale inviava in aggiunta numerosi messaggi vocali contenenti minacce di morte nei confronti della madre. Nei primi giorni di novembre 2023, a seguito dell’ennesimo episodio in cui si era recato sotto casa inviando audio con minacce di morte e cercando di entrare con la forza nell’abitazione, le due vittime hanno richiesto l’intervento della polizia. La Procura della Repubblica ha così richiesto ed ottenuto dal Giudice delle Indagini preliminari l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.

