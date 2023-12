Ravvisati gravi indizi di colpevolezza per Luigi Leonetti, reo confesso dell'omicidio di Vincenza Angrisano

La gip del Tribunale di Trani (Bat), Anna Lucia Altamura, non ha convalidato il fermo del 51enne Luigi Leonetti, reo confesso di aver ucciso a coltellate la moglie Vincenza (Enza) Angrisano, 42 anni, nell’abitazione di famiglia, ad Andria (Bat), per mancanza del pericolo di fuga, e ha firmato una ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’uomo ritenendo concreti e attuali i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. Leonetti, nel corso dell’udienza di convalida del fermo, ha ammesso le proprie responsabilità, così come aveva fatto davanti al pm della Procura di Trani, Francesco Chiechi, e ai carabinieri.

