La data dopo l'autopsia e la scelta dei familiari della studentessa. Zaia: "Giornata di lutto regionale"

“Il tuo sorriso il regalo più bello. Il tuo amore un messaggio per il mondo“. Così la famiglia Cecchettin ha fatto scrivere sul manifesto che annuncia i funerali di Giulia per martedì 5 dicembre alle 11 nella Basilica di Santa Giustina di Padova. “È stata tolta al nostro grande affetto”, scrivono papà Gino, i fratelli Davide ed Elena, i nonni e i familiari.

Zaia: “Martedì lutto regionale per saluto a Giulia”

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha emesso l’ordinanza con cui viene decretato il lutto regionale per la giornata di martedì 5 dicembre, giorno dei funerali di Giulia Cecchettin. “Martedì, per le esequie di Giulia – scrive Zaia in una nota – chiedo all’intero Veneto un segnale corale, forte e chiaro, contro la violenza di genere. Una giornata che diventi indelebile, che segni il passo perché fatti come questo possano non ripetersi più. Lo dobbiamo a Giulia, nel cui ricordo, e nel ricordo di tutte le donne uccise senza un perché, continueremo a lavorare stretti gli uni agli altri nel combattere la violenza di genere”.”Esprimo nuovamente, anche avvicinandosi ai funerali, la mia vicinanza alla famiglia di Giulia e a tutti coloro che le vogliono bene“, prosegue Zaia.

“La vicenda di questa ragazza ha segnato nel profondo l’intera comunità; poteva essere nostra figlia, sorella, nipote, amica. È una triste pagina che ha portato il Veneto e l’Italia a identificarsi con questo dramma. Serve un segnale forte, anche dal punto di vista simbolico: invito tutte le istituzioni a porre le bandiere a mezz’asta e i cittadini a indossare fiocchi rossi, e ad esporli sulle porte e sulle finestre delle proprie case. Chiedo anche alle attività economiche di osservare, durante le esequie, un momento di pausa nelle attività. L’auspicio è che da questa tragedia nasca un movimento che con voce alta, corale, forte, esprima ogni giorno al mondo un messaggio contro la violenza sulle donne”.

