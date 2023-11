Papa Francesco è tornato a mostrarsi in pubblico: il Pontefice era presente nell’aula Paolo VI in Vaticano per la consueta udienza generale del mercoledì. In molti attendevano di vederlo dopo l’annullamanto ieri del suo viaggio a Dubai, su richiesta dei medici a causa dell’infiammazione polmonare che lo ha colpito nei giorni scorsi. “Continuiamo con la catechesi ma io ancora non sto bene con questa ‘gripe’ (influenza, ndr), la voce non è bella. Sarà monsignor Ciampanelli a leggere le cose” ha detto il Papa.

