Francesco all'udienza generale con la voce affaticata e un po' di tosse

“Per favore continuiamo a pregare per la grave situazione in Israele e in Palestina. Pace per favore. Pace”. Così Papa Francesco al termine dell’udienza generale in aula Paolo VI, leggendo il testo del discorso con voce roca, tossendo un po’. “Auspico che prosegua la tregua in corso a Gaza affinché siano rilasciati tutti gli ostaggi e sia ancora consentito l’accesso a tutti i necessari aiuti umanitari. Ho sentito la parrocchia lì: manca l’acqua, manca il pane”, ha aggiunto Bergoglio che poi ha concluso: “La gente soffre: è la gente semplice, la gente del popolo che soffre. Non soffrono quelli che fanno la guerra. Chiediamo ora la pace”.

