Il ministro ha fatto un post su Facebook. "Nessuna iniziativa", denuncia la società civile. All'attacco anche il Pd

“Per la prima volta dopo 8 anni la Giornata della sicurezza scolastica è stata totalmente ignorata dal Ministero dell’Istruzione. Non una circolare per ricordare alle scuole la data. Non un’iniziativa nazionale e istituzionale. Non una convocazione dell’Osservatorio sulla sicurezza scolastica“. Così a LaPresse Francesca Rispoli, del Fondo Vito Scafidi, a proposito della Giornata nazionale che cade oggi, in ricordo di Vito Scafidi, morto il 22 novembre 2008 al liceo Darwin di Rivoli dopo il crollo di un tubo di ghisa dimenticato in un controsoffitto della sua aula. “Le associazioni che si occupano di sicurezza scolastica da mesi chiedono un incontro al Ministero e ricevono, per contro, un’assenza totale di risposte. Le vittime dell’edilizia scolastica, dell’alternanza scuola-lavoro, della sicurezza stradale in prossimità delle scuole meritano rispetto e attenzione, oggi e 365 giorni l’anno” aggiunge Rispoli. “Il ministro dimentica Vito e tutti gli altri: ne prendiamo atto” aggiunge.

“Il Ministro Valditara sembra si sia ‘dimenticato’ della Giornata della sicurezza nelle scuole” dice a LaPresse Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva. “Da due anni l’Osservatorio sull’edilizia scolastica non viene convocato e non sono state previste iniziative dal ministero per la Giornata di oggi, come invece di solito accade, iniziative che sarebbero previste dalla legge stessa che istituisce la Giornata” continua Cittadinanzattiva. “È una mancanza di non poco rilievo, perché durante la Giornata si ricordano le 39 vittime nelle scuole e si diffonde la cultura della prevenzione e la consapevolezza sui rischi che possono interessare l’ambiente scolastico” dice ancora Mandorino. Il ministro ha fatto poco fa un post su Facebook “ma comunque non sono state organizzate iniziative e il post è un po’ tardivo” dice ancora Cittadinanzattiva. Solo dall’inizio dell’anno a oggi sono 28 i crolli avvenuti nelle scuole italiane, dice Cittadinanzattiva (pochi giorni fa il dato era a 24).

All’attacco anche i dem: “Nella Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, Valditara ‘dimentica’ di chiedere al suo ministero di organizzare un’iniziativa nazionale che promuova la cultura della sicurezza, come previsto dalla legge. D’altronde, la sua scarsa attenzione al tema della sicurezza nelle scuole potevamo dedurla dalla mancanza in Legge di Bilancio di risorse aggiuntive per l’edilizia scolastica, nonostante da settembre ad oggi si siano già registrati 28 crolli all’interno di istituti scolastici del nostro Paese, più della media di 7 al mese registrati lo scorso anno scolastico” ha detto Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico. “Per fortuna oltre 10.000 scuole hanno comunque aderito alla giornata che ormai dal 2015 ricorda l’anniversario della morte del diciassettenne Vito Scafidi per il crollo al liceo Darwin di Rivoli (TO) e di tutti gli altri studenti che hanno perso la vita per le negligenze di noi adulti. Bisogna ringraziare INAIL, Cittadinanzattiva e le altre organizzazioni che tengono i riflettori accesi su questo tema e sono in grado di sensibilizzare tutta la popolazione scolastica alla cura e all’attenzione per un ambiente più sicuro”, ha concluso la deputata dem.

