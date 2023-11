Il fratello della vittima ha intanto chiarito la sua posizione

Per il delitto di via dei Pescatori a Genova, la polizia ha fermato un 17enne italiano nell’ambito delle indagini sulla morte di Ahmed Chawqui, 55enne di origini marocchine da 20 anni in Italia, trovato agonizzante ieri in uno dei palazzi del quartiere della Foce, ferito a colpi di coltello e poi deceduto all’ospedale Galliera di Genova. Del caso si occupa al momento la procura dei minori di Genova. Ieri sera era stato fermato anche il fratello della vittima che, ascoltato in questura anche con l’aiuto di un interprete, ha chiarito la sua posizione e il fatto di non essersi trovato nell’abitazione della vittima al momento dei fatti.

