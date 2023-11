Per aver aiutato Sibilla Barbieri a morire in Svizzera

Marco Cappato, legale rappresentante dell’Associazione Soccorso Civile, si è oggi recato dai carabinieri in Via Vittorio Veneto a Roma, accompagnato dall’ex senatore Marco Perduca, per autodenunciarsi per aver preso parte al suicidio assistito di Sibilla Barbieri in Svizzera.

