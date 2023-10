L'iniziativa è organizzata dal 'Servizio Nuove forme di evangelizzazione' dell'Arcidiocesi partenopea

Una processione eucaristica ‘di luce‘ da contrapporre ai ‘colori scuri‘ della notte di Halloween. Si chiama ‘Notte di luce’, l’iniziativa organizzata dal Servizio Nuove forme di evangelizzazione dell’Arcidiocesi di Napoli che si terrà martedì 31 ottobre, con partenza da piazza Dante alle 21 e arrivo in piazza del Plebiscito.

L’iniziativa è stata organizzata dal responsabile del Servizio diocesano Nuove forme di evangelizzazione, don Michele Madonna, parroco della chiesa di Santa Maria di Montesanto ed ex dj.”Non voglio che questa iniziativa sia pensata come un attacco ad Halloween, perché non lo è. Ho ascoltato le persone che continuamente mi chiedevano perché non portiamo il Signore per le strade. Mi dicevano: ‘Torniamo per strada noi’ – spiega a LaPresse don Michele Madonna – Avremo una grande croce che rappresenta tutte le croci e la porteremo davanti a Gesù – afferma – ed è un evento di preparazione per la solennità di tutti i Santi”.

“Vogliamo sottolineare la gioia di Dio, non solo le cose ‘tenebrose'”, aggiunge. “I più piccoli avranno dei cartelli con delle frasi d’amore per Gesù, ma un Gesù vivo e giovane”. Don Michele Madonna, che oggi è responsabile del ‘Servizio nuove forme di evangelizzazione’ una volta era un dj. Ooi la vocazione: “So cosa è il Male l’ho vissuto, ne ho visto le conseguenze. Quando ho incontrato Gesù ho visto il cambiamento. E voglio fare una proposta diversa”.

In passato, don Michele ha organizzato anche dei ‘rave‘ cristiani, utilizzando “questa parola un pò a pretesto, per stuzzicare i ragazzi”. La musica però, era remixata, e “non sono mancate preghiera e predicazione”. “Non era solo musica, era Gesù presentato in modo diverso – sottolinea – dopotutto Sant’Agostino dicendo che chi canta prega due volte riprendeva un detto che era già molto diffuso”.

