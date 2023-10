I Finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno individuato e sequestrato oltre 2.000 articoli commercializzati per la festa di Halloween, potenzialmente insicuri. Presenti sugli scaffali giocattoli, maschere, cosmetici e gadget a tema Halloween, privi della marcatura “CE”. Gli accertamenti sono stati indirizzati sui prodotti che, non rispettando le prescrizioni sugli standard di sicurezza, possono risultare pericolosi per la salute, con particolare riguardo agli articoli per bambini e di cosmetica destinati all’applicazione sulla persona. Il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa.

