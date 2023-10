Veniva dalla Francia e aveva 21 anni. A dare l'allarme un coinquilino: il suicidio l'ipotesi più accreditata

Una studentessa francese di 21 anni in Erasmus a Lecce è stata trovata morta nel suo appartamento nel quartiere San Pio del capoluogo salentino. È successo nella serata di ieri, 22 ottobre: a dare l’allarme un coinquilino. L’ipotesi più accreditata è che sia stato un suicidio, per motivi ancora da chiarire. L’ateneo dove la ragazza studiava ha sospeso le manifestazioni pubbliche programmate per i prossimi giorni. “È con profondo dolore che la comunità accademica si stringe attorno alla famiglia, alle amiche e agli amici, ai compagni e alle compagne di corso della studentessa scomparsa tragicamente nelle scorse ore. Per questa ragione le manifestazioni pubbliche dell’Ateneo in programma nei prossimi giorni, a eccezione degli “open day” informativi per gli studenti delle scuole superiori, sono sospese e rinviate a data da destinarsi”, ha reso noto il rettore dell’università del Salento, Fabio Pollice.

