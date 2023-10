La tragedia nelle campagne di Alliste

Tragedia nelle campagne di Alliste, in provincia di Lecce, dove un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato travolto da una motozappa. Stando a quanto si apprende, l’uomo stava lavorando nei campi e per lui non c’è stato niente da fare. Vani i soccorsi del 118. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. In corso di indagine gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

