Nuova protesta degli ambientalisti: intervengono polizia e vigili del fuoco

Azione degli attivisti di Ultima Generazione sull’autostrada A4 Torino-Milano nei pressi dell’uscita di Corso Giulio Cesare a Torino. I manifestanti, circa una ventina, si sono seduti in mezzo alla carreggiata esponendo uno striscione con la scritta “Fondo riparazione” che fa riferimento al fondo preventivo e permanente di 20 miliardi di euro, che servirebbe a ripagare i danni causati da calamità ed eventi climatici estremi. La riapertura del tratto è stata resa difficoltosa poiché due dimostranti hanno incollato le mani all’asfalto e per liberarli si è reso necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco.

Non sono mancati i momenti di tensione, con gli automobilisti bloccati in coda fino a quando la polizia non ha spostato di peso i manifestanti che sono stati identificati e successivamente denunciati, mentre i due che si sono incollati sono stati trasportati al vicino ospedale San Giovanni Bosco. Dopo due ore l’autostrada è stata riaperta.

