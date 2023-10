Foto d'archivio

Blitz degli ambientalisti nel capoluogo piemontese

Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione, questa volta a Torino. Gli ambientalisti hanno bloccato l’imbocco dell’autostrada A4 Torino-Milano, in entrambe le direzioni di marcia, sedendosi per terra e mostrando uno striscione arancione con la scritta ‘Fondo Riparazione’. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Torino e della polizia stradale. Secondo quanto apprende LaPresse, sarebbero 19 gli attivisti che sono stati portati in Questura. Tra queste, secondo quanto riferiscono a LaPresse fonti informate, ci sono anche alcuni attivisti che avrebbero violato provvedimenti di foglio di via a loro carico. Due attivisti si trovano invece in ospedale, poiché si erano incollati le mani al manto stradale.

