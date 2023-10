L'incidente sul lavoro nel comune di Trevi

Un uomo albanese di 66 anni è morto oggi pomeriggio, 4 ottobre, in un incidente sul lavoro avvenuto nel Comune di Trevi, in provincia di Perugia. Il 66enne è rimasto incastrato sotto una motozappa. L’incidente si è verificato in via Bolsena intorno alle 16.40. Una squadra dei vigili del fuoco di Foligno è intervenuta sul posto su richiesta del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

