Sono in corso le indagini della polizia di Stato per verificare eventuali responsabilità

Un ragazzo americano di 20 anni è morto a Perugia dopo essere precipitato la scorsa notte dal tetto di un edificio. A quanto si apprende il 20enne, che era ospite di un amico, non avendo le chiavi di casa, sarebbe stato solito accedere all’appartamento passando da un’impalcatura del palazzo. In questa circostanza, però, la finestra, da cui il 20enne sarebbe stato solito entrare, sarebbe stata chiusa. Per questo motivo il giovane sarebbe quindi salito sul tetto, ma avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato.

