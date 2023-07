Il sindaco di Milano: "Vento a oltre 100 km/h"

(LaPresse) “Abbiamo vissuto una notte insonne, il vento in città ha superato i 100 chilometri all’ora”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video pubblicato su Facebook sul violento nubrifagio che nella notte tra lunedì e martedì ha colpito la città, spiegando che “con i tecnici del Comune sono personalmente al lavoro per coordinare le attività, allo scopo di limitare i danni”. Poi il primo cittadino ha parlato poi degli effetti del cambiamento climatico. “Non possiamo più negarlo, non possiamo semplicemente far finta di niente. Anche Milano farà la sua parte”. ha concluso Sala.

