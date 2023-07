Così Riccardo Nouri intervistato sul ricercatore egiziano appena rientrato in Italia

Riccardo Nouri portavoce di Amnesty International Italia ha parlato del rientro in Italia di Patrick Zaki. “È una giornata in cui si è posto fine a una persecuzione giudiziaria che ha colpito Patrick per quasi tre anni e mezzo, gli ultimi quattro-cinque giorni sono stati estenuanti, pieni di sorprese in negativo e in positivo. Ora questa fase è finita, per Patrick si apre una fase della sua vita in cui sarà lui a prendere decisioni“, ha detto Nouri a Bologna prima dell’arrivo in città del ricercatore egiziano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata