Atterrato a Milano Malpensa, stasera sarà a Bologna

Patrick Zaki è tornato in Italia. L’aereo della Egyptair con a bordo il ricercatore egiziano è atterrato poco dopo le 16 all’aeroporto milanese di Malpensa. Il volo era partito dal Cairo alle 14.14 ora egiziana. “E’ il giorno più bello della mia vita. Ci vediamo a Bologna”, le prime parole di Zaki che nella città emiliana questa sera terrà una conferenza stampa.

Zaki è tornato in Italia dopo che il presidente egiziano al-Sisi gli ha concesso la grazia, in seguito alla condanna a tre anni che gli era stata imposta dal tribunale di Mansoura in Egitto. Aveva già passato 22 mesi in carcere, avrebbe dovuto scontarne altri 14.

