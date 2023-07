In manette Roberto e Mattia Toson, rispettivamente padre e figlio. Il 19enne fu ucciso con un colpo di pistola alla testa

Svolta nelle indagini per l’omicidio di Thomas Bricca, il diciannovenne ucciso il 30 gennaio scorso ad Alatri, in provincia di Frosinone, con un colpo di pistola alla testa. Sono stati arrestati Roberto e Mattia Toson, rispettivamente padre e figlio. La procura ha indetto oggi alle 10.30 una conferenza stampa in tribunale in cui il Procuratore Guerriero e il comandante provinciale dei carabinieri forniranno i dettagli dell’indagine.

Secondo quanto si apprende cruciali sono stati degli elementi rintracciati nel cellulare di Thomas nelle scorse ore. Nei telefoni degli indagati non era stato trovato alcun elemento utile alle indagini. Al centro della ricostruzione degli inquirenti la lite accaduta il giorno precedente all’omicidio quando Francesco Dell’Uomo, lo zio acquisito di Mattia, era stato picchiato e appeso nel vuoto a una balaustra. Da subito le indagini si sono concentrate su una spedizione punitiva dei Toson per l’aggressione a Dell’Uomo. Nel gruppo che aveva aggredito quest’ultimo c’era Omar, l’amico di Thomas, che sembrerebbe dovesse essere il vero obiettivo del killer.

Lo zio di Thomas pubblica la foto degli arrestati, ‘buona galera boss’

‘Buona galera boss’, questo il messaggio pubblicato sui social da Lorenzo Sabellico, lo zio di Thomas Bricca, ucciso da un colpo di pistola alla testa ad Alatri il provincia di Frosinone il 30 gennaio scorso. Lo zio di Thomas insieme al messaggio ha pubblicato anche la foto di Roberto e Mattia Toson, rispettivamente padre e figlio, arrestati oggi per la morte del nipote.

Amici di Thomas, ‘era ora, sia fatta giustizia’

“Oggi ti sia fatta giustizia angelo bello Notizia più bella non poteva arrivare, ora devono soffrire e farsi schifo. Ma tu angelo bello splendi per noi, ci manchi come l’aria“. ‘Era ora’, Speriamo che vada come deve andare. Giustizia per te amore nostro. Sti vermi maledetti. Mo vediamo chi e uomo d’onore”. Sono solo alcuni dei commenti degli amici di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri, in provincia di Frosinone il 30 gennaio scorso. Stamattina per l’omicidio sono stati arrestati Roberto e Mattia Toson, rispettivamente padre e figlio.

Thomas vittima scambio di persona

Fu vittima di uno scambio di persona Thomas Bricca, il 19enne ucciso da un colpo di pistola alla testa il 30 gennaio scorso ad Alatri, in provincia di Frosinone. Secondo quanto apprende LaPresse sembrerebbe che il bersaglio dei sicari fosse il suo amico Omar, che la sera dell’omicidio indossava un giubbotto bianco, esattamente come Thomas. Stamattina per l’omicidio sono stati arrestati Roberto e Mattia Toson, rispettivamente padre e figlio.

