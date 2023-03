Si tratta di Roberto Toson, il padre del 19enne Mattia che già risulta indagato

Nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso da un colpo di pistola alla testa ad Alatri in provincia di Frosinone, c’è un secondo indagato. Si tratta di Roberto Toson, il padre del 19enne Mattia che già risulta indagato. Anche nei confronti del padre del ragazzo, il reato contestato è concorso in omicidio. Entrambi sono difesi dall’avvocato Angelo Testa.

