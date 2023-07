I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno arrestato sette persone appartenenti al mandamento di Porta Nuova. Le forze dell’ordine hanno quindi eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale di Palermo su richiesta del pool di magistrati della Dda. Venti in totale le misure: oltre agli arresti sono stati notificati agli indagati due obblighi di dimora e 11 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, ricettazione, favoreggiamento personale e porto abusivo di armi, tutti reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Le operazioni di questa notte, inoltre, sono la conclusione di un’indagine che durava già da due anni.

