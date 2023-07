Il clan, comandato dal genero di un boss ucciso dai corleonesi, aveva messo nel mirino i ristoratori di Mondello e Sferracavallo

Undici arresti per mafia nel mandamento di Tommaso Natale a Palermo. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del capoluogo siculo hanno eseguito questa notte un’ordinanza firmata dal gip su richiesta dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Per otto indagati il giudice ha disposto la misura del carcere, mentre per altri tre sono scattati gli arresti domiciliari. Devono rispondere a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, consumata e tentata, con l’aggravante del metodo e delle modalità mafiose, nonché per il delitto di tentato omicidio aggravato. Le misure sono state eseguite a Palermo e in provincia di Belluno.

Comandava genero di boss ucciso dai corleonesi

Nell’indagine i militari, coordinati dai magistrati della Dda, hanno ricostruito la struttura del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo, nonché delineato l’organigramma delle collegate famiglie di Pallavicino-Zen, Partanna Mondello e Tommaso Natale. In particolare, hanno rilevato che a capo del mandamento c’era il genero di uno storico uomo d’onore ucciso dai Corleonesi durante la seconda guerra di mafia.

Clan taglieggiava locali di Mondello e Sferracavallo

Le famiglie mafiose colpite dal blitz avevano messo nel mirino molti ristoratori delle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo, con continue estorsioni, l’imposizione dei servizi di vigilanza e delle forniture di pesce, secondo quanto emerge dall’indagine.

