Un bambino di sei mesi è morto questo pomeriggio all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era ricoverato per le ferite riportate a seguito di una caduta dal fasciatoio. La tragedia è avvenuta ad Agira, in provincia di Enna. Da quanto si apprende uno dei genitori stava cambiando il pannolino quando, per cause ancora da accertare, il piccolo è caduto a terra da un’altezza di circa un metro, sbattendo il capo. Immediata la corsa all’ospedale Umberto I di Enna dove i medici lo hanno visitato. Le condizioni sono apparse subito critiche tanto da necessitare il trasporto in elisoccorso all’ospedale catanese. I medici hanno tentato in ogni modo di salvarlo.

"Non ci sono parole dopo una simile tragedia, nulla può lenire la sofferenza dei familiari del piccolo – ha dichiarato la sindaco di Agira Maria Greco – e ci stringiamo a loro nel cordoglio, che è il cordoglio di tutti noi". Sulla tragedia la procura di Enna ha aperto un fascicolo. Nelle prossime ore gli inquirenti sentiranno i genitori per ricostruire cos'è accaduto nell'abitazione.

