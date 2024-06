È accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna, anche lei tuffatrice. Il 25 giugno al via il processo

È accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna che è anche lei tuffatrice. Per questo il tuffatore olimpico, Andreas Larsen, medaglia oro agli Europei del 2022 ed in partenza per le prossime olimpiadi, è stato rinviato a giudizio dal Gup del tribunale di Roma. Il 25 giugno al via il processo.

Lo sportivo è tesserato con il circolo canottieri Aniene, come pure la giovane olimpionica che ha presentato denuncia querela. Nella denuncia la donna ha spiegato che Andreas Larsen avrebbe manifestato, più volte, contro di lei comportamenti violenti mossi dalla gelosia. La Federnuoto ha chiesto gli atti alla procura di Roma, per valutare un’eventuale azione disciplinare.

