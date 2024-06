Tragedia sulla strada provinciale della Val D'Aveto, nella zona di Rezzoaglio. L'auto si è ribaltata per cause da accertare

Grave incidente stradale ieri sera sulla strada provinciale della Val D’Aveto, nell’entroterra del Levante genovese. Un’auto con a bordo quattro persone – tre ragazzi e una ragazza – è uscita di strada per motivi da chiarire ribaltandosi e finendo contro due alberi in una scarpata sottostante la viabilità principale, nella zona di Rezzoaglio. Nel tragico incidente si è registrata una vittima. A perdere la vita uno dei ragazzi che si trovavano sulla vettura. Dal sistema di sicurezza del veicolo, a bordo del quale viaggiavano quattro ragazzi, è partita la chiamata diretta al 118 in automatico, come accade ormai sulle auto di nuova generazione.

Dall’interfono la voce di una degli occupanti dell’abitacolo ha spiegato ai soccorritori l’accaduto e lì è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco insieme al soccorso alpino, che hanno estratto gli occupanti dalle lamiere del veicolo. Uno di loro è deceduto sul posto. Gli altri tre feriti, due dei quali in condizioni più gravi, sono stati soccorsi e trasportati rispettivamente all’ospedale di Lavagna e in due casi in elicottero al San Martino di Genova.

