Sono attesi per martedì 18 giugno i primi picchi di caldo dell’estate: in Sardegna la colonnina di mercurio segnerà fino a 39 gradi. Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, le temperature massime sono in aumento su tutto il Paese.

Punte di 36/37 gradi sono attese su Puglia, Basilicata e Sicilia. Sulla Puglia, a partire da metà settimana, potranno registrarsi punte massime fino a 40 gradi.

