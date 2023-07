La bimba peruviana è sparita dal cortile dell'ex hotel Astor il 10 giugno

Un appello alla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni perché segua da vicino il loro caso. Lo hanno rivolto, con un breve video, i genitori di Mia Kataleya Chiclio Alvarez, per tutti soltanto Kata, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa esattamente un mese fa, nel primo pomeriggio del 10 giugno, dal cortile dell’ex hotel occupato Astor di Firenze, in via Maragliano, dove viveva con la famiglia.”Vorremmo chiedere alla presidente Meloni di esserci vicina per il caso della nostra bambina che è scomparsa da un mese”, dicono i due genitori di Kata che invitano tutta la cittadinanza fiorentina a partecipare alla manifestazione di solidarietà nei confronti di Kata, con ritrovo in piazza Dallapiccola, questa sera, 10 luglio alle 21.

