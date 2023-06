Il controllo delle forze dell'ordine nell'ex Astor ormai sgomberato.

Nell’ambito delle indagini sul presunto sequestro di persona della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa sabato 10 giugno da Firenze, i carabinieri questa mattina di nuovo stanno ispezionando di nuovo l’ex hotel Astor, in via Maragliano a Firenze, dove la bimba viveva con la famiglia e altre decine di persone che lo avevano occupato abusivamente e che ieri è stato sgomberato in esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal gip su richiesta della Dda fiorentina.

Lo stabile al setaccio, controllati anche gli esterni

Sono attesi sul posto anche i tecnici del Gruppo d’intervento speciale (Gis) dei carabinieri. L’ispezione non riguarda solo l’interno dell’ex hotel occupato. Infatti, vengono controllati anche i cassonetti all’esterno, e in uno di questi sarebbe stato rinvenuto un telefono cellulare.

