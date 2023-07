Le parole del ministro-presidente dei Paesi Bassi

Il leader olandese Mark Rutte ha presentato al re Guglielmo Alessandro le dimissioni del suo governo. Rutte intende rimanere in carica solamente per il disbrigo degli affari correnti senza cercare una coalizione alternativa per governare. Ieri l’annuncio in video del ministro-presidente.

