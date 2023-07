Si va verso elezioni a metà novembre

Il premier neerlandese Mark Rutte ha ufficializzato nel corso di una conferenza stampa le sue dimissioni insieme a quelle di tutto il governo da lui presieduto. Rutte ha affermato che tutti e quattro i partiti di maggioranza sono giunti “in maniera congiunta” alla conclusione di non voler proseguire nell’esperienza comune di governo e nessuno ha “staccato la spina” in maniera solitaria. “È un peccato non essere riusciti a finire il lavoro a causa di questa separazione”, ha dichiarato. Il governo, nonostante gli svariati tentativi anche nelle ultime ore, non ha trovato l’accordo su una serie di misure riguardanti il tema dell’immigrazione. L’esecutivo resterà in carica per gli affari correnti. Secondo i media olandesi le nuove elezioni si svolgeranno probabilmente a metà novembre.

“Non rivelo nessun segreto se dico che i partner della coalizione hanno visioni molto diverse in materia di politica migratoria”, ha spiegato ancora Rutte. “Oggi, sfortunatamente, siamo dovuto giungere alla conclusione che queste differenze sono inconciliabili”. Le trattative hanno evidenziato tutte le divisioni ideologiche all’interno della coalizione con da una parte i liberali di D66 e i calvinisti dell’Unione Cristiana, che non sostengono una rigida repressione dell’immigrazione, e dall’altra quelli che sono a favore di misure più dure ovvero il Partito popolare conservatore per la libertà e la democrazia di Rutte e i cristiano democratici.

