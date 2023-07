Il sindaco Gualtieri: "La città continua a restituire preziose testimonianze del suo passato"

È stata trovata durante gli scavi in piazza Augusto Imperatore a Roma una testa di statua. A darne notizia è il sindaco di Roma Roberto Gualtieri su Facebook. “Roma continua a restituire preziose testimonianze del suo passato: una splendida testa in marmo, integra, è stata appena ritrovata durante i lavori in corso a Piazza Augusto Imperatore curati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Gli archeologi e i restauratori sono adesso impegnati nella pulitura e nello studio del reperto”, scrive Gualtieri.

