Il cantante breciano atteso il 20 luglio a San Siro

Blanco ha conquistato martedì sera l’Olimpico di Roma con il suo show, per la prima volta negli stadi. Lo spettacolo è articolato in 4 diversi momenti: dalle tracce uptempo rivisitate in chiave rock a un set acustic, passando per arrangiamenti con un’orchestra di 25 elementi e un coro di 50 voci e un intermezzo con l’elettronica di MACE e Michelangelo a guidare lo show. A sorpresa sul palco anche Lazza e Drillionaire per la recente collaborazione ‘Bon Ton’. L’estate live di Blanco prosegue il 20 luglio con l’atteso appuntamento allo Stadio San Siro di Milano.

