L'Usb: "In altre piazze non si va contro il governo, qui sì"

Hanno risposto in cinquemila all’appello lanciato dai movimenti sociali e dai sindacati di base contro il governo Meloni. Una manifestazione, a Roma, che fotografa plasticamente la divisione tra le realtà di base e la Cgil che proprio questa mattina ha promosso un corteo per il comparto sanità.

“E’ una manifestazione che ha come parola d’ordine di essere contro il governo Meloni e le sue politiche, altre forze politiche che stanno in altre politiche non si schierano apertamente contro il governo” dice Stefano Gianandrea De Angelis dell’Usb.

